"Росатом" планирует начать добычу урана в Намибии в 2029 году

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"Росатом" планирует начать добывать уран в Намибии в 2029 году. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект составит до 500 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на атомную госкорпорацию.

Отмечается, что по результатам проведенных геологоразведочных работ в Намибии было открыто крупное урановое месторождение. Так, в этой стране сосредоточено 7% мировых урановых запасов.

Работы по разведке планируется завершить в 2026 году, а приступить к добыче урана уже в 2029 году со сроком отработки более 25 лет, добавили в корпорации.

В прошлом году "Росатом" добыл почти 7 тысяч тонн урана. Проект в Намибии позволит создать новые рабочие места в регионе и трудоустроить до 600 человек, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация "Росатом" планирует построить в Боливии предприятие по производству лития. Как объяснили в компании, Боливия обладает самыми крупными запасами лития в мире, что открывает возможности для создания там полноценной производственной цепочки.

До этого стало известно, что Роснедра собираются провести аукционы на месторождения некоторых дефицитных металлов и руд.