Роснедра планируют провести аукционы на месторождения ряда дефицитных металлов

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Роснедра собираются в ближайшее время провести аукционы на месторождения некоторых дефицитных металлов и руд. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Евгений Петров.

Он уточнил, что проведение аукционов планируется на месторождения редких и редкоземельных металлов, а также марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана и урана.

В июне прошлого года Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, запрещающий иностранным компаниям пользоваться российскими недрами.

На сегодня, чтобы пользоваться недрами РФ, иностранной компании необходимо создать в стране юрлицо и передать ему права пользования участками недр.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный закон направлен на защиту экономических интересов РФ.

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