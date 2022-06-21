Госдума приняла закон, запрещающий зарубежным компаниям пользоваться недрами РФ

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Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, запрещающий иностранным компаниям пользоваться российскими недрами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Теперь для того, чтобы пользоваться недрами РФ, иностранной компании необходимо создать в стране юрлицо и передать ему права пользования участками недр. При этом действующие лицензии иностранных граждан на право пользования недрами передадут россиянам либо возвратят в нераспределенный фонд недр.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный закон направлен на защиту экономических интересов РФ.

Уточняется, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования. С этого момента в течение 30 дней Роснедрам необходимо оповестить зарубежные компании о переходе права пользования участками недр к российским юридическим лицам.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ. Согласно вводимой норме, нарушением не будет являться использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Документ был инициирован правительством России.