Россия не выступит на запрошенном Западом заседании СБ ООН в знак протеста

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Великобритания заблокировала участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона на заседании Совета безопасности ООН, которое посвящено ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих", – передает ТАСС слова дипломата.

Немногим позже официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что была неверно подана информация о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.

По словам Захаровой, по зерновой сделке Россия будет обязательно выступать. Однако Российская Федерация не стала выступать по специально сфабрикованной Западом теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы". Она уточнила, что по этому поводу будет сделано спецзаявление на созываемом РФ заседнии Совбеза по гонениям на православие в украинском государстве.

Захарова также порекомендовала быть внимательными и не обращать внимание на фейковую информацию.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы. Песков заявил, что вернуться к зерновой сделке в настоящее время нельзя, так как не выполнены ее условия, которые касаются России.

Он подтвердил, что в письме Гутерриша Владимиру Путину излагался план действий и обещание, что когда-нибудь можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

На Западе признали, что выход РФ из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину