В ФРГ заявили, что одобрение "Северного потока – 2" стало бы капитуляцией Европы

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Одобрение ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" стало бы капитуляцией Европы. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, одобрение трубопровода увеличило бы зависимость Германии от российского газа. При этом он отметил, что это прямо противоположное тому, над чем работали власти страны последние полгода.

"И, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли", – приводит слова Хабека агентство DPA.

Ранее Хабек сравнил запуск "Северного потока – 2" с поднятием белого флага в Германии и Европе. По его словам, ввод трубопровода в эксплуатацию не является приемлемым вариантом. Хабек считает, что ввод газопровода в эксплуатацию будет означать то, что Москва добилась своей цели, заставив ЕС нарушить санкции.

