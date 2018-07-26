Кандидат в мэры Москвы Собянин предложил создать независимую аккредитацию врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице может появиться система независимой аккредитации врачей. С таким предложением выступил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".
"Надо выстроить, во-первых, хорошую систему переподготовки, основанную на современных технологиях и знаниях. Во-вторых, создать систему независимой аккредитации и экзаменов повышения квалификации. В-третьих, стимулировать врачей", – отметил Собянин.
Он отметил, что следует понять, каким должен быть московский врач и каким стандартам он должен отвечать. По словам Собянина, необходимо задать планку, которая будет отвечать европейскому и мировому уровню.
Ранее Собянин включил в свою предвыборную программу предложения жителей и врачей по развитию столичных поликлиник.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В выборах примут участие четыре кандидата: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.
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