Глава Минобороны Белоусов назвал сложной мировую военно-политическую ситуацию

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Мировая военно-политическая ситуация сложна и имеет тенденцию к ухудшению, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания глав военных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Белоусов отметил обостренный характер геополитических противоречий и добавил, что фундаментальные основы стратегической стабильности разрушаются. При этом современный конфликтный потенциал угрожающе увеличился.

"На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", – цитирует министра ТАСС.

Результатом таких событий глава ведомства назвал деструктивный курс западных стран, направленный на сохранение своего глобального превосходства. В мире появляется все больше очагов нестабильности, которые в том числе входят в пространство Шанхайской организации сотрудничества и на ее границы, подчеркнул Белоусов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские политики преисполнены желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало. По его словам, в публичной плоскости европейские лидеры "показывают другое лицо и другие глаза". Песков также отметил, что милитаризовать страны Европы они пытаются, невзирая на цену этих действий.