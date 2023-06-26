Германия заявила о планах разместить в Литве дополнительно 4 тысячи военных

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Берлин планирует разместить в Литве на долгосрочной перспективе дополнительно 4 тысячи военных для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание DPA со ссылкой на слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

На пресс-конференции в Вильнюсе он заявил, что условием для размещения станет организация необходимой инфраструктуры для пребывания там бойцов Бундесвера и обеспечение возможности проведения учений.

Ранее СМИ выяснили, что европейская компания, осуществляющая выпуск ракет MBDA, планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. По данным прессы, защитную систему могут развернуть по всей территории Европы, чтобы сбивать ракеты, движущиеся со скоростью 6,9 тысячи миль в час (около 11 тысяч километров в час).

До этого постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о расширении выпуска артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в государствах ЕС до одного миллиона в год.