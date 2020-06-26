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В мире

16:40

В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ноту протеста японских властей из-за геологоразведочных работ в Охотском море, передает RT.

По его словам, Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории.

Ранее сообщалось, что Япония направила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Как заявил генсекретарь японского правительства Есихидэ Суга, Токио всегда внимательно следит за действиями Москвы вокруг четырех северных островов.

Есихидэ Суга добавил, что японское правительство продолжит переговоры с российской стороной на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора.

При этом отмечается, что Россия предупреждала Японию о проведении геологических исследований длительностью в три месяца. Они проводятся в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

В чем ценность Курил для России и Японии

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