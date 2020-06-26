Япония выразила России протест из-за исследований в Охотском море

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Япония направила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщает RT.
Как заявил генсекретарь японского правительства Есихидэ Суга, Токио всегда внимательно следит за действиями Москвы вокруг четырех северных островов.
"Что касается этого вопроса, то 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято", – подчеркнул он.
Есихидэ Суга добавил, что японское правительство продолжит переговоры с российской стороной на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора.
Ранее Россия предупреждала Японию о проведении геологических исследований длительностью в три месяца. Они проводятся в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.
Японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти своей страны отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что в мае японский МИД в ежегодном докладе заявил о суверенитете Токио над островами южной группы архипелага.
Касияма указал, что в докладе не указывалось, какие именно острова имеются в виду – Кунашир, Итуруп, Шикотан или Хабомаи. Таким образом, по его мнению, японские власти надеялись оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы Шикотана и Хабомаи.
Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова южной части Курильской гряды, которые СССР присоединил по итогам Второй мировой войны.
В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Однако соглашение не состоялось, так как впоследствии Токио потребовал возвращения всех островов.
В чем ценность Курил для России и Японии
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