В СФ оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике

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Заявление американского лидера Дональда Трампа о России как потенциальном противнике США прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Сенатор не исключил, что европейские партнеры Вашингтона могут использовать это заявление Трампа в своей "политической игре". "Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления", − пояснил Морозов в беседе с RT. Он подчеркнул, что пока "в действиях Трампа мы не видим никаких изменений".

На прошлой неделе Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Орландо, заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он. Президент США отметил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции. По его словам, он также предоставил Европе альтернативные источники энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для РФ.