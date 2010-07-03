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26 июня, 20:11

В СФ оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике

политика за рубежом

26 июня, 20:11

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявление американского лидера Дональда Трампа о России как потенциальном противнике США прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Сенатор не исключил, что европейские партнеры Вашингтона могут использовать это заявление Трампа в своей "политической игре". "Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления", − пояснил Морозов в беседе с RT. Он подчеркнул, что пока "в действиях Трампа мы не видим никаких изменений".

На прошлой неделе Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Орландо, заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он. Президент США отметил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции. По его словам, он также предоставил Европе альтернативные источники энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для РФ.

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