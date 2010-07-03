В СФ оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике

Заявление американского лидера Дональда Трампа о России как потенциальном противнике США прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
Сенатор не исключил, что европейские партнеры Вашингтона могут использовать это заявление Трампа в своей "политической игре". "Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления", − пояснил Морозов в беседе с RT. Он подчеркнул, что пока "в действиях Трампа мы не видим никаких изменений".
На прошлой неделе Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Орландо, заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он. Президент США отметил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции. По его словам, он также предоставил Европе альтернативные источники энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.