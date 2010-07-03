В СФ прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в украинских войсках должно начаться внедрение стандартов НАТО, прокомментировал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор усомнился в реалистичности подобных замыслов Киева. "Никто не собирается принимать Украину в НАТО", − напомнил Джабаров в беседе с RT. "А поведение украинских депутатов в ПАСЕ показывает, что Европа очень разочарована своим украинским проектом", − добавил он.
По словам представителя Совфеда, чтобы переходить на стандарты НАТО, Украине придется полностью перевооружать свою армию, которая сейчас "вооружена советскими оружием, ракетами и танками". Сенатор назвал эту затею "непосильной ношей" для страны, которая "обременена долгами перед МВФ".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в следующем году на Украине начнут внедрять стандарты войск НАТО. Украинский лидер подчеркнул, что эта работа будет не "имитацией", а реальными шагами по реформированию армии.
Также сообщалось, что Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента. Ее размер составил 12,7 тысячи гривен, или 483 доллара.
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