В СФ оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

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Заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского встречи с Владимиром Путиным прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор напомнил, что "о подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации". "А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал", – пояснил Цеков в беседе с RT. Он посоветовал "ждать более серьезных заявлений" со стороны руководства Украины.

При этом представитель Совфеда заверил, что Киев неизбежно выйдет на диалог, так как заинтересован в нем. "Да, Порошенко был одним, но сейчас другой президент. Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией и Украиной", – подчеркнул сенатор.

Ранее депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда Зеленского ведет работу по подготовке встречи с российским лидером. Как уточнил парламентарий, для Зеленского главным тезисом встречи будет принадлежность Крыма и Донбасса Украине. При этом, отметил депутат Рады, украинский президент стремится к прекращению конфликта в Донбассе, а этот вопрос без переговоров с Москвой не решить.