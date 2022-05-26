Глава Курганской области назвал понятие "толерантность" неприличным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал неприличным понятие "толерантность", сообщает Ura.ru.
"Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю", – сказал Шумков.
По словам политика, он также с осторожностью относится к понятию "демократия" и не считает себя "упертым демократом". Глава региона отметил, что податливое мнение может нанести вред, а опираться можно на то, что сопротивляется.
Ранее завязался конфликт между главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым. Последний во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".
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