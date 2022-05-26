Пушков прокомментировал отказ Израиля поставлять Украине ракеты Spike

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Сенатор Алексей Пушков оценил отказ Израиля позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike по просьбе Соединенных Штатов.

"Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран – одна из важнейших черт нынешнего кризиса", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от классического Карибского кризиса 1962 года, когда противостояние было двусторонним – США против Советского Союза.

Ранее издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщило, что Тель-Авив в ответ на просьбу Вашингтона отказался поставлять Киеву летательную военную технику, в том числе ракеты Spike, которые производятся в ФРГ.

Уточнялось, что отказ был получен около двух недель назад в ходе переговоров гендиректора министерства обороны Израиля с представителями Пентагона. Ракеты Spike производятся по израильской технологии, поэтому, согласно лицензии, Израиль должен давать разрешение на их передачу третьей стороне.