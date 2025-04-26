Президент Литвы Науседа призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

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Президент Литвы Гитанас Науседа, принимающий участие в похоронах Папы Римского Франциска, заявил, что христианский постулат о непротивлении злу силой необходимо пересмотреть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Литвы.

"Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу – в этом нет ничего нехристианского", – отметил Науседа.

Литовский лидер добавил, что сила необходима для защиты здорового мира от уничтожения. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация требует "некоторой ревизии" христианских ценностей.

Ранее Науседа назвал Калининград исторически литовским городом и призвал сохранить в нем следы литовской культуры. При этом, по его словам, "исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли".

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Литва является враждебной страной для России.