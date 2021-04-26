Эрдоган заявил, что Турция расстроена заявлениями Байдена о геноциде армян

Фото: AP Photo/Turkish Presidency via AP, File
Заявления президента США Джо Байдена, признавшего геноцид армян, в Турции сочли неправомерными. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания. Нас они расстроили", – сказал Эрдоган.
Он также напомнил, что предложение Турции "создать совместную комиссию из ученых – историков для изучения событий столетней давности все еще в силе, но ответа на эту инициативу нет".
Президент Турции также выразил надежду на открытие новой страницы в отношении стран на личной встрече с главой США в июне.
"Сейчас нам надо отложить отравляющие наши отношения темы и подумать о шагах для движения вперед. В противном случае нам остаются только те практики ведения диалога, к которым мы пришли 24 апреля", – отметил Эрдоган.
Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом.
По его словам, нельзя допустить повторения случившегося. Президент подчеркнул, что американский народ чтит память всех погибших из-за геноцида армян.
Предшественники Байдена ранее не использовали в своих заявлениях слово "геноцид".
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