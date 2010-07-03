Роспуск Рады сочли возможным в штабе Зеленского

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В украинском парламенте нет коалиции, а потому Роспуск Рады возможен. В этом уверен представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По украинским законам, есть три основания для роспуска Рады. Помимо отсутствия коалиции, это неспособность сформировать правительство и отсутствие заседаний в течение месяца. Однако соответствующий указ может подписать только президент.

"Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", – сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Очередные выборы в Верховную раду намечены на октябрь 2019 года. Ранее победивший на выборах президента Зеленский отмечал, что инициирует роспуск парламента, когда станет главой государства.

После избрания во втором туре голосования Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию. В соцсетях он написал, что повез детей на ежегодный фестиваль "Весело".