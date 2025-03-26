Экс-главком ВСУ Залужный признал, что дроны залетали в Румынию из-за средств РЭБ

Фото: ТАСС/АР/Alberto Pezzali

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что из-за действий средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Еще звонили (из Румынии. – Прим. ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", – цитирует Залужного одно из изданий.

Балтийские страны понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО, подразумевающей коллективную оборону, указал экс-главком ВСУ.

"Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", – отметил он.

В сентябре 2024 года в Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны. В Минобороны уточнили, что спустя время беспилотник направился в сторону Украины. Отследить путь дрона удалось при помощи радиолокационной системы наблюдения.