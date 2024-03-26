Бойцы "Южной" группировки войск заполучили первую трофейную БМП Marder

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Военные "Южной" группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя", – говорится в сообщении.

Российские военные получили машину немецкого производства с незначительными повреждениями. Они остались от мин, которыми украинские войска пытались уничтожить машину при эвакуации.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада в настоящее время не собираются передавать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Кулеба также уточнил, что партнеры поставят Киеву новые ракеты для систем ПВО и новые фронтовые системы противовоздушной обороны по типу Stinger.

