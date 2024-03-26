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02:27

Политика

Серия взрывов прозвучала в Харькове – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов раздалась в Харькове, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, три взрыва в городе прогремели с промежутком около 20 минут. Подробностей о их последствиях не сообщается. Воздушная тревога прозвучала в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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