Серия взрывов прозвучала в Харькове – СМИ

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Серия взрывов раздалась в Харькове, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, три взрыва в городе прогремели с промежутком около 20 минут. Подробностей о их последствиях не сообщается. Воздушная тревога прозвучала в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.