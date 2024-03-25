02:58Политика
Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения после взрывов
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения после нескольких взрывов в городе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", – рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Сообщается также о взрывах в Херсоне. В некоторых регионах Украины объявлялась воздушная тревога.
Ранее в Минобороны РФ доложили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.
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