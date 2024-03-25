Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Политика

Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения после взрывов

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения после нескольких взрывов в городе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", – рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сообщается также о взрывах в Херсоне. В некоторых регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

Ранее в Минобороны РФ доложили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.

Военные корабли РФ атаковали судоремонтный завод в Одессе

Читайте также


политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика