Зеленский умолял лидеров Европы на саммите ЕС ускорить поставки оружия Киеву – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе с просьбами предоставить еще больше оружия Киеву в наиболее сжатые сроки. Об этом пишут колумнисты газеты El País.

"В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники", – указано в сообщении.

Обозреватели пишут, что на второй год конфликта на Украине, Евросоюз теряет импульс в вопросе помощи Киеву. В газете отмечается, что возможностей для введения новых санкций против Москвы становится все меньше, а задержки с предоставлением военной помощи вызывают нетерпение украинских властей.

Поставки вооружений сохраняются, но их уровень достаточен лишь для того, чтобы ВСУ могли сопротивляться, а не давать решительный отпор, подчеркивают обозреватели.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также выступил с призывом к странам Европы поставить Киеву больше вооружений. Он призвал Францию взять на себя лидирующую роль и добиться увеличения помощи Киеву со стороны других стран Евросоюза.

Кроме того, Подоляк призвал Париж "показать пример" в отношении поставок современных самолетов.

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