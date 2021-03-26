В Госдуме прокомментировали слова Макрона о "мировой войне нового типа"

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "мировой войне нового типа", связанной с вакцинами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заявления о "мировой войне нового типа" скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, нацизм в отношении вакцин – это, видимо, новая болезнь европейских политиков и новое извращенное политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев", – сказала Яровая.

Она отметила, что политики Европы и США теряют такое качество, как доброжелательность. Вице-спикер подчеркнула, что подобные суждения противоестественны для современного гуманистического общества.

Яровая уточнила, что Россия всегда действует во благо жизни людей и три ее вакцины от коронавируса являются гуманитарным и доброжелательным вкладом в спасение Европы и других стран.

"Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределенного срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи", – заявила вице-спикер.

Она также напомнила, что политики, навязывающие военную риторику, совсем забыли о международной миссии Красного Креста, существующей даже в военное время.

Ранее Макрон заявил о "мировой войне нового типа", связанной с вакцинацией. В рамках виртуальной пресс-конференции он указал, что это произошло в том числе из-за стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин.

Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим производителем.