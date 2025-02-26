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Москва не представляет никакой угрозы Лондону, сообщило посольство России в Великобритании, комментируя решение британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону.

"Россия не создает никакой угрозы Великобритании – ни на море, ни в воздушном пространстве, ни на улицах, ни тем более для многострадальной системы здравоохранения. Нам это не нужно", – цитирует ТАСС дипломатическое учреждение.

В посольстве указали, что эти выдумки нужны правительству Британии, чтобы не заниматься внутренними социально-экономическими проблемами. Кроме того, в дипучреждении напомнили про историю с отравлением в 2018 году экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Тем самым (тогда. – Прим. ред.) был проложен путь к военно-политической эскалации", – заметили дипломаты.

В результате британские ракеты с согласия местного правительства бьют по территории России, а британские поданные и танки оказываются в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакуя российские земли, указали в посольстве.

"Если в Лондоне решили и окончательно нивелировать выгодные "мирные дивиденды", тем хуже для самой Британии", – добавили российские дипломаты.

Ранее Лондон решил выделить Киеву еще 150 миллионов фунтов стерлингов в качестве дополнительной военной помощи. В пакет войдут дроны, танки и системы противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров между тем обвинил европейских политиков в "безнадежно устаревшей и провалившейся" линии решения украинского конфликта при помощи войны, а не переговоров.

