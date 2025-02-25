Премьер Британии Стармер заявил о проведении саммита по Украине в выходные

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Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о проведении в предстоящие выходные встречи европейских лидеров для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Я приму (представителей. – Прим. ред.) ряда стран в уик-энд для продолжения обсуждения того, как нам двигаться дальше вместе с союзниками в свете сложившейся ситуации", – отметил политик.

Ранее в Кремле заявляли, что Британия навязывает своим партнерам в Евросоюзе конфронтационную линию против России. Так в Москве прокомментировали слова Стармера о том, что лидеров ЕС необходимо призвать к усилению санкций против Москвы.

По информации некоторых СМИ, Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном хочет отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от переговоров с Россией.

Как рассказали высокопоставленные чиновники, глава британского правительства и лидер Франции намерены предложить президенту США европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины. Политики договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с Трампом.

