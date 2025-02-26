Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Документ был инициирован российским правительством.

Изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Как говорится в финансово-экономическом обосновании к закону, около 5 миллионов российских семей получат право на маткапитал с 2027 по 2030 год. По предварительным данным, реализация закона потребует дополнительных расходов бюджета в указанный период в общем объеме 2,776 триллиона рублей.

Ранее Общественная палата (ОП) предложила увеличить маткапитал за третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Такие выплаты смогут получать семьи, в которых родились дети с 1 января 2025 года. Меры призваны стимулировать рождаемость у женщин в возрасте от 30 до 40 лет.