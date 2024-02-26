Фото: twitter/kyleparkernet

Автор закона Магнитского, согласно которому Запад вводит санкции за нарушение прав человека, мог работать на Вооруженные силы Украины (ВСУ), пишет The New York Times.

Издание узнало, что сейчас в США идет расследование против старшего представителя аппарата сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайла Паркера. Такие подозрения появились на фоне его частых поездок в зону военных действий на Украине, пишет СМИ.

Кроме того, чиновник получил от родственника-украинца 30 тысяч долларов, собранных украинскими волонтерами, чтобы приобрести на них снайперское снаряжение и передать военнослужащим ВСУ в Харькове, указали журналисты. По их версии, некоторые его поездки были связаны с попытками убедить своих родных покинуть страну.

Представители издания изучили социальные сети Паркера и выяснили, что с февраля 2022 года он приезжал на Украину как минимум 7 раз, при этом публиковал фотографии в военной форме с украинскими знаками отличия. Представитель чиновника заявил, что тот действительно приезжал в страну и носил камуфляж по совету экспертов. Однако, по его словам, посещения были неофициальными.

Как говорится в отчете комиссии по данному делу, продвижение Паркера в СМИ как зарубежного военного консультанта "вызывает дополнительные юридические и этические проблемы", особенно на фоне известий о случаях коррупции в среде ВСУ. Уточняется, что чиновник "вольно или невольно" использовался Службой внешней разведки Украины.

После публикации отчета глава комиссии Джо Уилсон рекомендовал уволить Паркера, однако пока последний остается в должности и не планирует делать это, уточнил его представитель.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Киев надеется получить в этом году от США 11,8 миллиарда долларов.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал свои опасения по поводу эскалации украинского конфликта. Он предположил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО могут направить своих военных на Украину. По его словам, такие действия не помогут добиться уступок с российской стороны, а лишь поспособствуют обострению конфликта.

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