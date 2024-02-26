Премьер Словакии Фицо заявил, что Запад идет к принятию наихудшего решения по Украине

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал запланированную в Париже на понедельник, 26 февраля, встречу европейских и мировых лидеров по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения", – сказал он.

Фицо в ускоренном порядке созвал на 26 февраля заседания правительства и Государственного совета безопасности. Он заявил, что не допустит прямого участия военнослужащих Словакии в боевых действиях на Украине, даже если его позиция будет стоить ему поста премьер-министра.

По словам Фицо, Запад может выбрать либо дальше действовать в направлении "тотальной эскалации напряженности" и предоставлять помощь Киеву, либо представить план мирного урегулирования конфликта. Он заявил, что убежден в том, что Запад изберет первый вариант.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Украине придется отдать России часть территории для прекращения конфликта. По его мнению, конфликт должен закончиться очень болезненным компромиссом.

До этого, в ноябре 2023 года новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить очередной пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.