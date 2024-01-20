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20 января, 22:15

Политика

Минкульт Словакии отменил запрет на сотрудничество в сфере культуры с РФ – СМИ

Фото: 123RF/sylv1rob1

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение с остановкой сотрудничества республики в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра Павла Чорба пишет словацкая газета Pravda.

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура", – сказал тот.

Соответствующий документ вступил в свою силу в марте 2022 года. Предыдущий руководитель министерства культуры республики Наталья Миланова объясняла это осуждением специальной военной операции на Украине.

Издание подчеркнула, что распоряжение было отменено 12 января и вступило в силу с 15 числа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем сообщить ему о блокировании принятия страны в НАТО. Тот объяснил такой шаг угрозой Третьей мировой войны.

Политик планирует передать ему список с гуманитарной помощью, однако также подтвердит, что не будет передавать никакого оружия.

В ноябре 2023 года новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

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