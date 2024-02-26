Кэмерону пора признать провал Запада в нанесении РФ стратегического поражения – Захарова

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Главе британского МИД Дэвиду Кэмерону пора признать провал попыток Запада нанести России стратегическое поражение. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание на заявление Кэмерона, в котором тот обозначил, что спустя два года Владимир Путин хочет одержать победу в украинском конфликте, а задача Запада – доказать, что он не прав.

"Жаль, он не признался, что натовская задача "стратегического поражения России" провалилась", – указала Захарова, комментируя его слова.

Дипломат также назвала "бессмысленной работой" стремление "доказать недоказуемое", что, по ее мнению, является любимым занятием английской бюрократии.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что время в украинском конфликте находится на стороне Киева и его союзников. Он призвал западных политиков и СМИ прекратить разговоры о сложной ситуации на Украине.

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