Тбилиси и Ереван подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Тбилиси подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Гарибашвили.

"Мы традиционно, исторически являемся очень крепкими союзниками, друзьями, не просто соседями. У нас хорошее партнерство, отношения и сотрудничество по всем направлениям. Можно сказать, де-факто мы и так были стратегическими друзьями и партнерами", – отметил он.

Ранее Пашинян поприветствовал получение Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Вместе с тем армянский премьер выразил надежду на успехи Тбилиси. Пашинян назвал важным данный процесс и подчеркнул, что его страна внимательно следит за тем, что происходит.

До этого грузинский президент Саломе Зарубашвили рассказала, что переговоры о вступлении государства в Евросоюз начнутся после парламентских выборов, назначенных на осень 2024 года.

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