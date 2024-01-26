Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории РФ по указу Зеленского

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смехотворными претензии Украины на территории России по закону, который принял украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский ранее утвердил указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По его словам, указ представляет собой "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

"По-моему, он просто безумный", – сказала Захарова, дополнив, что считает документ скандальным и провокационным.

Дипломат обратила внимание, что киевский режим, впав в "историческое сумасшествие", открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей РФ. Все это, по ее словам, выглядит смехотворно и безграмотно.

В заключение Захарова сказала, что после подобных заявлений фраза о том, что "на Украине курят", становится все более реалистичной.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя подобный указ, заявил, что он был выпущен с целью скрыть проблемы. По его мнению, у Зеленского большие проблемы, он должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но не хочет.

