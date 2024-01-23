Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

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Украинский лидер Владимир Зеленский хочет быть похожим на Владимира Путина, которого поддерживает весь народ, но у него не получается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам Пескова, все больше людей на Украине начинают задумываться, что, возможно, киевский режим что-то делает не так.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедшую 14 января встречу в Давосе, где была представлена украинская "формула мира". Он подчеркнул, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

Между тем в СМИ сообщалось, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана. По информации Bloomberg, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран Глобального Юга.

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