Песков назвал претензии Киева на территории РФ попыткой спрятать проблемы

Фото: kremlin.ru

Претензии Украины на территории России являются попыткой спрятать проблемы действующего режима и президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, кадры размещены в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Зарубин спросил Пескова, стоит ли относиться к данным претензиям как к "очередной глупости", на что пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.

По его мнению, у Зеленского большие проблемы, он должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но не хочет.

Также Песков считает, что президент Украины хочет быть похожим на Владимира Путина, которого поддерживает весь народ, но у него не получается. По его мнению, все больше людей на Украине начинают задумываться, что, возможно, Киев что-то делает не так.

Накануне Зеленский утвердил указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По его словам, указ представляет собой "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

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