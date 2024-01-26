Посол РФ в Париже передал французскому парламенту обращение ГД по наемникам

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Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наемниках на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мешкова, он провел встречу с французскими парламентариями 24 января и передал им документ от российской Госдумы. Во время встречи посол также продемонстрировал депутатам распечатку с сайта украинского посольства во Франции, в которой содержится призыв к гражданам страны вступить в украинский "иностранный легион".

"Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят", – заявил Мешков.

Вечером 16 января российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Большую часть группы составляли военные из Франции, сообщили в Минобороны РФ.

В связи с этим в МИД РФ вызвали посла Франции Пьера Леви. Там ему заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

В ответ на это глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим военным принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.

