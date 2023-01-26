Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

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Высшее должностное лицо Татарстана переименуют с президента на раиса без переходного этапа. Новую редакцию поправок в Конституцию республики приняли депутаты госсовета Татарстана, сообщает РИА Новости.

Законопроект, предлагающий изменить наименование высшего должностного лица на "глава – раис Республики Татарстан" 23 декабря 2022 года принял парламент региона. При этом он содержал переходные положения, согласно которым новое наименование должно было применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики. Наименование же действующего главы Рустама Минниханова планировалось сохранить до окончания срока его полномочий, то есть до 2025 года.

После проведения дополнительных консультаций было решено отказаться от переходного периода, а значит, наименование изменится при действующем руководителе.

В целом изменения вносятся в шесть разделов, включающих 60 статей Конституции республики. Также законопроект вводит 2 новые статьи. 25 норм Конституции республики предлагается признать утратившими силу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки решения властей Татарстана о переименовании должности главы республики.

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