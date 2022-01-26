Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что свое мнение по Украине он высказывал не как руководитель региона, а как блогер и обычный человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его мнению, как и в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы на Украине, пока не пришлось их отстаивать на своей территории. Он также подчеркнул, что если на Украине нет людей, которые могут противостоять США, то помочь им должна РФ.
"И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров", – пояснил он.
Ранее Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что если бы он был президентом России, то давно бы забрал Украину и направил бы туда войска, чтобы навести порядок.
На эти слова отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Рамзан Кадыров может попробовать стать президентом РФ, чтобы иметь влияние на внешнюю политику РФ. Он подчеркнул, что это право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста.
Представитель Кремля напомнил, что основы внешней политики Российской Федерации формирует именно президент. Он также добавил, что сейчас "к всеобщей радости" главой государства, куда входит и Чечня, является Владимир Путин.
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