Союзникам стоит брать пример с России в военной сфере – адмирал США

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Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго порекомендовал союзникам Вашингтона брать пример с России в военной сфере. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующую рекомендацию американский адмирал дал еще в декабре. При этом СМИ обратили внимание на него слова только сейчас.

"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке", – сказал Фогго.

Уточняется, что РФ поставила системы A2/AD вдоль восточных границ страны. Кроме того, средства ПВО C-300 и C-400, а также крылатые и баллистические ракеты стоят на защите Калининграда, на Крымском полуострове и в других местах у Черного моря.

Ранее стало известно, что санкции США помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году. Об этом сообщало Минэкономразвития.