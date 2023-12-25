Не вставших на воинской учет украинцев за рубежом могут лишить ряда прав

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинцев, которые не встали на воинский учет за границей, могут лишить прав на получение консульских и банковских услуг. Об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко, сообщает RT.

Он считает, что из-за запрета на консульские услуги украинцы, находящиеся за пределами страны, не смогут получить новый паспорт в случае, если у старого закончился срок действия. Помимо этого, рассказал Ивченко, таким людям могут запретить получать доверенность, если, к примеру, они делают документ для украинских судов, чтобы продать имущество. Такой же запрет может коснуться и банков, указал он.

"Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", – заключил член оборонного комитета Верховной рады.

Ранее сообщалось, что на сайте украинского президента Владимира Зеленского была опубликована петиция граждан с просьбой мобилизовать чиновников и депутатов. Авторы инициативы считают, что освобождение этих людей от призыва на фронт во время военного положения нарушает принцип справедливости перед законом и негативно влияет на социальную напряженность в стране. Кроме того, отмечается, что это нарушает еще и равенство перед конституционными обязанностями украинцев.

Верховная рада Украины запретила включать российскую музыку в общественных местах