Путин заверил Вучича, что Сербия не останется без газа зимой

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ходе телефонного разговора заверил своего сербского коллегу Александра Вучича в том, что Сербия не останется без газа зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

"Путин заверил Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также стороны обсудили возможность обеспечения Белграда дополнительными объемами топлива.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия может ежедневно экономить 8,6 миллиона евро благодаря заключенному с Россией выгодному договору на поставку газа.

Он отметил, что Россия поставляет в Сербию 6 миллионов кубических метров газа в сутки. При этом цена 1 тысячи кубометров по контракту с Москвой составляет 270 долларов, что в шесть раз меньше европейской биржевой.