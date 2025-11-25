Посол России вызван в МИД Молдавии после инцидента с БПЛА

Фото: 123RF.com/fadlan1

Посол России Олег Озеров вызван в МИД Молдавии после информации о нарушении воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.

"В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра (26 ноября 2025 года. – Прим. ред.) в 14:00 в МИД для дачи объяснений", – говорится в публикации.

Как рассказали в молдавском Минобороны, утром 25 ноября границы республики пересекли 6 беспилотников в разное время и на разных участках. Правоохранители проверяют территорию. Один из аппаратов нашли в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть на севере Молдавии.

Ранее аналогичная ситуация произошла 19 ноября, когда воздушное пространство страны пересек неизвестный дрон. Озеров после посещения молдавского МИД сказал, что республика не предоставила никаких доказательств причастности к этому России.

Дипломат также напомнил, что неоднократно беспилотники залетали на чужую территорию со стороны Украины.

