Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:30

Политика

Посол России вызван в МИД Молдавии после инцидента с БПЛА

Фото: 123RF.com/fadlan1

Посол России Олег Озеров вызван в МИД Молдавии после информации о нарушении воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.

"В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра (26 ноября 2025 года. – Прим. ред.) в 14:00 в МИД для дачи объяснений", – говорится в публикации.

Как рассказали в молдавском Минобороны, утром 25 ноября границы республики пересекли 6 беспилотников в разное время и на разных участках. Правоохранители проверяют территорию. Один из аппаратов нашли в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть на севере Молдавии.

Ранее аналогичная ситуация произошла 19 ноября, когда воздушное пространство страны пересек неизвестный дрон. Озеров после посещения молдавского МИД сказал, что республика не предоставила никаких доказательств причастности к этому России.

Дипломат также напомнил, что неоднократно беспилотники залетали на чужую территорию со стороны Украины.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика