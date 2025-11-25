Форма поиска по сайту

25 ноября, 10:22

Политика

Матвиенко опровергла планы по введению ответственности за тунеядство в РФ

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

В России не планируют вводить ответственность за тунеядство для неработающих граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "МК".

Однако для этой категории населения необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), считает сенатор. Она назвала несправедливой ситуацию, в которой рабочим, учителям и врачам приходится платить за молодых и здоровых людей, не несущих никаких обязательств перед обществом.

"Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя", – отметила Матвиенко.

В качестве примера она привела неработающих граждан, которые имеют скрытые доходы, не платят налоги и взносы, но при этом ездят на «Мерседесах». Также сенатор упомянула тех, кто сдает квартиры в центре Москвы за высокую арендную плату, но на бумаге указывает меньший доход.

По мнению председателя Совфеда, налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики.

"Справедливость должна быть в обществе", – подчеркнула Матвиенко.

Соответствующее предложение председатель Совета Федерации высказала еще в октябре на слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Проработать инициативу она поручила профильному комитету по соцполитике.

При этом, как подчеркивала Матвиенко, государство подойдет к вопросу взвешенно и не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению.

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

