Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Примерно 150 тысяч беженцев вернулись с Украины на территории новых регионов России. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Ткаченко в интервью украинским СМИ, пишет RT.

По данным Киева, только в Мариуполь вернулись порядка 70 тысяч человек. Ткаченко признал, что данный факт является ужасающим для украинских властей.

Депутат также заявил, что на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса временно перемещенные лица пока не получили должной помощи от властей.

Российские специалисты проводят титанические работы для восстановления новых регионов России, отмечали в Кремле. Под реконструкцией и ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов.

О возвращении беженцев в новые регионы России также сообщал советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, около 30% беженцев, которые ранее покинули Мариуполь и отправились на Украину, вернулись в города РФ.