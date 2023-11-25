Больница Аш-Шифа почти полностью уничтожена – врач-кардиолог из сектора Газа

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа практически полностью уничтожена. Об этом рассказал эвакуированный в Россию врач-кардиолог. Его слова приводит ТАСС.

Он находился в больнице "Аш-Шифа", когда силы ЦАХАЛ взяли ее в блокаду, из здания он не мог выйти около семи дней. Врач добавил, что за все время блокады больницы израильскими силами он не видел ни одного вооруженного человека, кроме полицейских и охранников.

Также врач отметил, что сейчас в секторе Газа не осталось ни одной работающей больницы.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать. В больнице не осталось воды, еды, электричества, топлива и медикаментов. Он заявил, что сотрудники больницы обратились за помощью в эвакуации тех, кому больше не могут предоставить помощь.

Накануне колонна автомобилей, принадлежащих ВОЗ, попыталась вывезти из больницы "Аш-Шифа" пациентов и медиков. Колонну на границе между северными и южными районами анклава остановили израильские военные. Как сообщил представитель ВОЗ, машины продержали почти семь часов, на протяжении которых медики, пациенты, раненые и сопровождавшие их лица подвергались насилию.