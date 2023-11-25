Самолет МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи населению Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России с 15 тоннами гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Как сообщили в МЧС России, на борту находится 15 тонн гуманитарного груза: продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

"Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Республики Татарстан", –говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставил на родину еще 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей. Это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего из Газы вернулись более 760 человек, из них более 360 – дети.