В МФТИ надеются, что санкции США не отразятся на сотрудничестве с американскими вузами

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В МФТИ выразили надежду, что введенные США санкции не воспрепятствуют сотрудничеству с американскими вузами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Физтеха.

"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в МФТИ настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки.

Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении МФТИ. По мнению Вашингтона, институт является конечным военным пользователем продукции.

В отношении института будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений нацбезопасности.