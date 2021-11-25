В МФТИ надеются, что санкции США не отразятся на сотрудничестве с американскими вузами

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
В МФТИ выразили надежду, что введенные США санкции не воспрепятствуют сотрудничеству с американскими вузами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Физтеха.
"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в МФТИ настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки.
Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении МФТИ. По мнению Вашингтона, институт является конечным военным пользователем продукции.
В отношении института будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений нацбезопасности.
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