Посол РФ раскритиковал ограничения США в отношении МФТИ

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ограничения, введенные американскими властями в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщается в официальном аккаунте российского дипведомства в Facebook.

По словам Антонова, американские власти продолжают проводить деструктивную политику по разрушению связей между странами в областях, не связанных с политикой.

"Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики", – подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что вуз занимается подготовкой технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК. При этом посол выразил недоумение, каким образом это может угрожать национальной безопасности США.

"Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было", – заявил Антонов.

Он добавил, что каждое новое ограничение является упущенной возможностью для нормализации связей между странами.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении МФТИ. По мнению Вашингтона, институт является конечными военными пользователями продукции.