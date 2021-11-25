Посол РФ раскритиковал ограничения США в отношении МФТИ

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ограничения, введенные американскими властями в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщается в официальном аккаунте российского дипведомства в Facebook.
По словам Антонова, американские власти продолжают проводить деструктивную политику по разрушению связей между странами в областях, не связанных с политикой.
"Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики", – подчеркнул дипломат.
Антонов отметил, что вуз занимается подготовкой технических специалистов, в том числе для предприятий ВПК. При этом посол выразил недоумение, каким образом это может угрожать национальной безопасности США.
"Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было", – заявил Антонов.
Он добавил, что каждое новое ограничение является упущенной возможностью для нормализации связей между странами.
Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении МФТИ. По мнению Вашингтона, институт является конечными военными пользователями продукции.
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