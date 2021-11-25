Премьер Швеции покинула пост через несколько часов после назначения

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после назначения. Об этом пишет РИА Новости.
Шведский парламент в среду, 24 ноября, назначил лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Андерссон на пост премьера. Политик стала первой в истории страны женщиной на данной должности.
Позднее проект бюджета правительства Швеции проиграл в голосовании проекту от оппозиции. Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства.
Для Андерссон решение "зеленых" стало определяющим. Она подала спикеру парламента прошение об отставке.
"Спикер Андреас Норлен получил просьбу Магдалены Андерссон об отставке с поста премьер-министра и одобрил ее", – сообщили в шведском парламенте.
Ранее министр обороны Петер Хультквист заявил, что Швеция готова разместить своих солдат на территории Украины. В ответ в российском посольстве напомнили шведскому министру о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году.
Позднее эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин заявила, что таким образом Россия подняла Швецию на смех.
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