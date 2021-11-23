Россия подняла Швецию на смех после заявлений о военной помощи Украине – SVT

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Россия подняла Швецию на смех после заявлений о военной помощи Украине, считает эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.
Ранее министр обороны Петер Хультквист заявил, что Швеция готова разместить своих солдат на территории Украины. В ответ в российском посольстве напомнили шведскому министру о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году.
"Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", – отмечается в заявлении российского дипведомства в Facebook.
В свою очередь, Паллин сочла, что таким образом Россия подняла Швецию на смех.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.
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